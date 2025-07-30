Рус

Навіть сигналізація є. Пасажирів вразили нові вагони "Укрзалізниці" (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
УЗ здатна приємно вразити
УЗ здатна приємно вразити. Фото Колаж "Телеграф"

Українці хотіли б, щоб таких вагонів було більше

"Укрзалізниця" викликає багато критики через нововведення при купівлі квитків, проте вона вміє й приємно здивувати. В мережі показали нові вагони з купою зручностей.

Відео вагону опублікувала користувачка TikTok з ніком ymochka777. Вона, за власним виразом, була "в шоці" від умов у нових купе.

У кожному купе вагона є сигналізація, у кожного пасажира своя розетка з USB та USB Type-C . Також є кнопка виклику провідника.

Також є світло не лише вгорі, як раніше, але й внизу. Це дуже зручно для пасажирів, що їдуть на нижніх полицях. Також дівчину вразили й інші дрібнички у купе.

"Укрзалізниця розвивається, а ви кажете, куди дівають наші гроші. Ось вони, в Укрзалізниці, клас", — поділилася враженнями пасажирка.

Коментатори також захотіли подорожувати у такому вагоні. Деякі незадоволені, що їх дуже мало.

Варто зазначити, що вона не перша, хто приємно вражений новими вагонами. Раніше одна з пасажирок назвала п'ять речей у потязі, які змусили її засумніватися, чи це точно "Укрзалізниця".

Також "Телеграф" розповідав, що пухнастий пасажир "Укрзалізниці" підкорив мережу. Котик став справжнім антистресом під час подорожі.

Теги:
#Укрзалізниця #Поїзд #Відео #Вагон