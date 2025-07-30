Навіть сигналізація є. Пасажирів вразили нові вагони "Укрзалізниці" (відео)

Українці хотіли б, щоб таких вагонів було більше

"Укрзалізниця" викликає багато критики через нововведення при купівлі квитків, проте вона вміє й приємно здивувати. В мережі показали нові вагони з купою зручностей.

Відео вагону опублікувала користувачка TikTok з ніком ymochka777. Вона, за власним виразом, була "в шоці" від умов у нових купе.

У кожному купе вагона є сигналізація, у кожного пасажира своя розетка з USB та USB Type-C . Також є кнопка виклику провідника.

Також є світло не лише вгорі, як раніше, але й внизу. Це дуже зручно для пасажирів, що їдуть на нижніх полицях. Також дівчину вразили й інші дрібнички у купе.

"Укрзалізниця розвивається, а ви кажете, куди дівають наші гроші. Ось вони, в Укрзалізниці, клас", — поділилася враженнями пасажирка.

Коментатори також захотіли подорожувати у такому вагоні. Деякі незадоволені, що їх дуже мало.

Варто зазначити, що вона не перша, хто приємно вражений новими вагонами. Раніше одна з пасажирок назвала п'ять речей у потязі, які змусили її засумніватися, чи це точно "Укрзалізниця".

Також "Телеграф" розповідав, що пухнастий пасажир "Укрзалізниці" підкорив мережу. Котик став справжнім антистресом під час подорожі.