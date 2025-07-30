Просто скажіть це українське слово вголос і ви будете сміятися: що воно означає

Це слово звучить як назва техніки чи реп, але насправді — частина українських легенд про кохання

Українські слова часто мають кілька значень. Але деякі з них непросто зрозуміти. І фонетична схожість тут не допоможе, адже часто такі слова прийшли до нашої мови з інших, наприклад латини. Серед таки — рододендрон.

Навіть ті, хто знає значення цього слова, відзначають — його звучання нагадує чи то назву трансфоратора, чи то текст з реп-пісні Lil Jon & the Eastside Boyz "Get Low", чи то назву ліків. Однак, все простіше — це латинська назва квітки, дуже відомої в Україні.

Версії значення слова рододендрон

Саме рододендрон східнокарпатський, в Україні здебільшого відомий як червона рута. Інші назви — бердулян, збурник, когітник чи чорногривник. Він росте високо в Карпатах — на Свидовці, Чорногорі, в Ґорґанах і Мармаросах, зокрема, біля підніжжя Говерли. Його квіти не червоні, а яскраво-рожеві.

Рододендрон східнокарпатський / Фото: Закарпатське ОУЛМГ

Рододендрон в горах квітне дуже ефектно

Легенда каже, квітка розквітає раз на десять років, і якщо дівчина подарує її юнакові — він любитиме її вічно. Проте це — лише легенда, і рододендрон карпатський (Rhododendron myrtifolium) рясно цвіте кожен червень, а в інші місяці тішить око своєю зеленню.

Рододендрон в Карпатах вкриває килимом квітів деякі схили

Зазначимо, рододендрони поділяються на різні види, серед яких вічнозелені, напіввічнозелені та листопадні (азалії). В Україні окрім червоної рути, росте також рододендрон жовтий (Rhododendron luteum). Це листопадний чагарник, поширений у Поліссі.

Рододендрон жовтий

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