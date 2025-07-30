Комарів і силою не затягнеш у ваш двір. Як зробити пастку проти них

Для пастки знадобиться всього 4 речі

Комарі не лише дратують своїм дзижчанням, а й можуть просто докучати. Дехто бореться з ними, обприскуючи подвір’я хімікатами, але це шкодить корисним комахам і домашнім тваринам.

Альтернативу, яка допоможе позбутись комарів, пропонує GardeningKnowHow . Її легко зробити власноруч.

Як працює пастка

Ця пастка приваблює комарів, щоб ті відклали яйця, але личинки надалі не будуть розвиватись. Усе завдяки бактерії Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), яка знищує лише личинок комарів, не чіпаючи людей, тварин та інших комах.

Що потрібно взяти

20-літрове відро або іншу місткість;

Воду;

Сміття з двору;

Засіб від комарів.

Як зробити пастку:

Наповніть відро водою на ⅔; Додайте трохи сміття. Жимолость і скошена трава добре приваблюють комарів, бо виділяють вуглекислий газ. Але не переповнюйте відро, аби у комарів було місце для їх яєць; Опустіть у відро розчин від комарів; Для безпеки диких тварин можна накрити відро сіткою; Поставте пастку в затінене вологе місце, трохи далі від зони відпочинку; Оновлюйте розчин щомісяця та контролюйте рівень води.

Сміття

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко прибрати свербіж після укусу комара.