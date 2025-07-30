З душею СРСР та унікальним стилем: в Україні продають культовий годинник (фото)

Цей годинник — як для щоденного носіння, так і просто стильна річ для колекції

В Україні продається унікальний наручний годинник "Побєда" виробництва СРСР. Це — справжня знахідка для колекціонерів і поціновувачів вінтажних речей.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі продажу. Цей механічний годинник, виготовлений на легендарному Першому московському годинниковому заводі або заводі імені Масленнікова (ЗІМ), зберігся в дуже хорошому стані і готовий радувати нового власника.

Корпус годинника — хромований, із блискучою металевою поверхнею, що зберігає привабливий вигляд без серйозних подряпин, характерних для старовинних речей. Його циферблат виконаний у чорному кольорі з великими, чіткими золотистими арабськими цифрами на позиціях 3, 6, 9 і 12 годин, доповненими хвилинною розміткою.

Золотий напис "Побєда" знаходиться у верхній частині циферблату, а стильні золотисті стрілки — годинна, хвилинна та центральна секундна — прекрасно доповнюють загальний ретро-образ.

Годинник "Побєда"

Скло годинника — опукле та прозоре, без помітних подряпин. Задня кришка виготовлена з металу й гладка, без гравіювань та серйозних дефектів. Особливо привабливим є новий або майже новий чорний шкіряний ремінець із контрастною світлою прострочкою, який додає виробу сучасного вигляду, зберігаючи при цьому вінтажну атмосферу.

Годинник "Побєда"

Зараз годинник доступний у Львові, у Галицькому районі, і продається за договірною ціною — 1 900 гривень. Доставка можлива як по Україні ("Укрпошта", "Нова пошта", "Meest"), так і за кордон, з різними варіантами швидкості та вартості.

Якщо ви шукаєте класичний радянський годинник з історією та гарним станом, "Побєда" стане чудовим доповненням до вашої колекції або стильним аксесуаром для повсякденного використання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що годинник "Ракета" продають за непогану ціну. Він є справжнім вінтажним раритетом, повністю справний і зберіг майже бездоганний зовнішній вигляд.