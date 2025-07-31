Тут продавали "воду життя": у Львові діє аптека, якій майже 300 років (фото)

Від еліксирів з латинськими назвами до сучасних препаратів — тут можна побачити дійсно цікаві екземпляри

У Львові є аптека-музей, де досі можна купити від звичайних ліків до старовинних медпрепаратів. Зайшовши крізь масивні дерев'яні двері в центрі міста Лева, опиняєшся наче на три століття назад. Аптека-музей "Під чорним орлом" — найстаріша діюча аптека міста та музей, де кожен сантиметр стін ввібрав у себе людські надії та страхи.

Цю аптеку заснував у 1735 році військовий фармацевт Франц Вільгельм Наторп. Тут все робили ручну — настоянки, мазі та знамените лікувальне "залізне вино" від дефіциту заліза. Його досі тут продають. І хоча минуло вже майже три сотні років, вона продовжує служити людям — тепер як державна аптека №15.

Посуд, в я кому зберігався теріак – універсальна протиотрута (Фото: Катерина Хрокало)

Фасад будівлі, розташованої біля площі Ринок (вулиця Друкарська, 2), прикрашають барельєфи давньогрецьких богів — Асклепія та Гігієни. Над входом — кована вивіска із символом медицини та датою заснування.

Усередині — справжній портал у іншу епоху: дерев’яні шафи, ваги у вигляді Ескулапа, скляні мензурки, амфори XIV століття, гербарії та фармацевтичні словники XVIII століття. Тут є навіть прототип сучасного принтера — друкарська машинка кінця XIX століття, яка слугувала для виготовлення етикеток. Аптечні підвали, флігелі XVI–XVII століть і галереї, що були відреставровані у 1980-х, сьогодні стали частиною великого музейного комплексу.

Аптекарські підвали (Фото з віртуального туру)

Музей створили на базі діючої аптеки у 1966 році. Експозиція зростала разом із ентузіазмом людей — фармацевтів, колекціонерів, науковців. Якщо на початку було близько 2700 експонатів, то вже у 1987 році їх стало понад 8000.

У пляшках із латинськими написами зберігали ліки, які ще сто років тому вважалися незамінними у кожній львівській аптеці. Серед них не тільки кокаїн, який довгий час вважали ліками, а й — "aqua vitae" (вода життя), "elixir longae vitae" (настоянка довголіття), "balsamum vitae" (бальзам життя) — і ще десятки зілль, яким приписували майже чарівні властивості. Віра у настоянки та бальзами часто працювала сильніше за будь-які складники — іноді вона була єдиною панацеєю, яку людина могла собі дозволити.

Вітрини, де є старовнні та сучасні ліки (Фото: сайт музею)

З першої зали видно невеличкий кабінет колишнього власника аптеки. Цікава деталь — у дверях є отвір, крізь який господар непомітно стежив за роботою аптекарів. Якщо ж заходив поважний клієнт — власник особисто виходив його привітати. Такий був звичай і водночас — мудрий бізнес-хід.

У аптеці багато уваги приділили історії фармації в світі (Фото: Катерина Хрокало)

Про аптеку "Під Чорним орлом" написано багато. Але мало хто знає, що з 1923 до 1939 року її власником був Михайло Терлецький — єдиний українець, який мав власну аптеку у Львові. За його керівництва вона стала не просто аптекою, а культурним осередком української інтелігенції.

Михайло Терлецький — останній власник аптеки, єдиний українець-аптекар у Львові до 1939 року

Терлецький був меценатом: фінансував "Просвіту", "Рідну школу", видавав стипендії, безкоштовно відпускав ліки для хворих шпиталя Шептицького, зібрав велику колекцію українського мистецтва. У його домі щосуботи збиралися літератори й художники — серед них Труш, Олесь, Гординський. Коли прийшли радянські війська, у нього забрали половину будинку, аптека була націоналізована. Він хотів виїхати, але в останній момент залишився.

Вартість занурення в старовинну аптечну атмосферу невелика — для дорослого 60 грн, школярі — 25 грн, студенти — 50 грн.

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