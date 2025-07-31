Можна сплутати з ягодами. Посеред Дніпра росте небезпечна рослина, не чіпайте її (фото)
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Часто росте біля житлових будинків, у парках та лісосмугах
Лаконос американський помітили у Дніпрі. Його українці можуть сплутати з ягодами.
"Телеграф" розповість, що це за рослина. А також, чому вона небезпечна.
Цей вид приваблює людей своїми великими темно-фіолетовими ягодами, що зовні нагадують ожину або бузину, проте містить потужні токсини у всіх частинах.
Небезпека у звичайному вигляді
Найбільшу загрозу становлять соковиті ягоди лаконосу, які дозрівають восени і можуть спокусити як дітей, так і дорослих. Вживання навіть невеликої кількості плодів призводить отруєння.
Корінь рослини містить найвищу концентрацію отруйних речовин і вважається особливо небезпечним. Навіть дотик до свіжого соку лаконосу може викликати реакції.
Попри доведену токсичність, лаконос американський традиційно використовується у народній медицині для лікування.
Як розпізнати небезпечну рослину
Лаконос американський легко впізнати за характерними ознаками: він досягає висоти до трьох метрів, має товсте м'ясисте стебло червонуватого кольору, великі овальні листя та густі грона темних ягід на червоних плодоніжках. Рослина часто росте біля житлових будинків, у парках та лісосмугах, що робить її особливо доступною для дітей.
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