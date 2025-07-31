Ніколи не купуйте такий фарш. Який продукт може бути небезпечним

Звертайте увагу не тільки на колір і запах

У літню спеку та і не тільки особливу увагу слід звертати на якість м'яса, яке купуєте, зокрема і фаршу. Досить часто саме його якість важко оцінити.

"Телеграф" розповість, який фарш не слід купувати та чим він відрізняється. Зауважимо, що будь-яка м'ясна продукція має зберігатись у холодильниках, тому купувати з прилавків не слід.

Фарш — це подрібнене на м'ясорубці або вручну м'ясо. Його використовують як начинку для багатьох страв, зокрема для приготування котлет, пельменів, голубців тощо. Досить часто люди думають, що фарш — це чисте подрібнене м'ясо, але це не так. До фаршу зазвичай додають обрізки, пошкоджені шматки м'яса тощо. Тобто у фарш перетворюють те, що має не естетичний вигляд і його не покладеш на прилавок.

Низької якості фарш може містити шматки хрящів, фасції, судин, сало або сухожилків. Такий продукт має досить низку поживність та високу жирність, його краще не купувати. Окрім того, перевагу слід надавати свіжому фаршу, а не замороженому. Адже в ньому ви не можете нормально оцінити ні консистенцію, ні текстуру, ні колір.

Яловичий фарш

Курячий фарш

Фарш асорті

Будь-яка м'ясна продукція і фарш також повинні мати сертифікати якості та зберігатись виключно у холодильниках. Не забувайте і про строк придатності, який повинен бути на упаковці.

Який фарш не можна купувати

Не варто купувати фарш, якщо він має сірий, зелений або коричневий колір, неприємний запах (наприклад, кислий) або слизьку, липку консистенцію. Також слід уникати фаршу з пошкодженою упаковкою або якщо він виглядає занадто вологим.

Несвіжий фарш:

Запах. Наявність сторонніх запахів — кислого, солодкуватого, гнилі, вказують на псування продукту.

Наявність сторонніх запахів — кислого, солодкуватого, гнилі, вказують на псування продукту. Колір. Нормальний фарш має блідо-рожевий та червоний колір, всі інші — ознака несвіжості.

Нормальний фарш має блідо-рожевий та червоний колір, всі інші — ознака несвіжості. Консистенція. Фарш має бути в міру пружним, без слизу та однорідним.

Фарш має бути в міру пружним, без слизу та однорідним. Упаковка. Продукт з пошкодженою упаковкою, надмірною вологістю не слід купувати.

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