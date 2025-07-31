Від вас "тікатимуть" гроші. Які речі не можна зберігати порожніми вдома

Ці речі можуть принести в дім проблеми

У нашому домі кожна річ має значення — не лише функціональне, а й енергетичне. Іноді, самі того не підозрюючи, ми створюємо навколо себе атмосферу нестачі, просто залишаючи деякі предмети порожніми.

Порожні гаманці, банки, контейнери та навіть відро у ванній можуть створювати негативний вплив на фінансове становище та загальну гармонію в домі. Про це повідомляє Ukr.Media.

Гаманець

Існує повір’я, що порожній гаманець символізує нестачу грошей і здатен "відштовхувати" фінансову удачу. Щоб не створювати бар'єр для грошового потоку, в ньому завжди має щось лежати — навіть дріб’язок.

Банки та контейнери

Такі посудини асоціюються з повнотою, достатком і доброю енергетикою. Якщо залишати їх порожнім, це наче сигнал про нестачу — і матеріальну, і духовну. Краще наповнювати їх хоча б водою або винести з дому, якщо не використовуються.

Порожнє відро у ванній

Вода у ванній кімнаті символізує багатство та процвітання. Порожнє відро у цьому просторі може порушити енергетичну рівновагу. Щоб зберегти гармонію, відро краще тримати наповненим.

Банки, відро та гаманець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку чужу річ краще не чіпати вдома, щоб не взяти на себе долю господаря.