Сухе бадилля - це ще не сигнал. Як виявити, що картоплю можна копати

Це варто знати усім дачникам

Вже досить скоро дачники почнуть викопувати картоплю. Але досі не всі знають, коли її краще викопати, адже якщо це зробити раніше, ніж потрібно, бульби виявляться незрілими та з тонкою шкіркою, а якщо спізнитись — частина врожаю може втратити якість.

Щоб визначити час, коли її якнайкраще копати, потрібно орієнтуватися не на календар, а на саму рослину та погодні умови. Про це пише ТСН.

Найкращий "показник" — зовнішній вигляд бадилля. Поки воно зелене і повне соків, кущ продовжує активно розвиватися: фотосинтез ще триває, і поживні речовини спрямовуються на картоплю. Якщо ж листя почало природно жовтіти, засихати або стелитися по землі — це означає, що рослина завершує свій життєвий цикл, а ріст картоплі практично зупинився.

Після того як бадилля повністю висохне, варто почекати ще близько 10–20 днів (за умови, що погода суха). За цей час шкірка стане міцнішою. Це важливо, адже шкірка захищає від бактерій і зменшує ризик гниття.

А ще краще копати картоплю, коли температура повітря тримається в межах +10…+17°C. У спекотну погоду овоч може перегрітися, що негативно вплине на термін зберігання. Також не варто виходити на поле одразу після злив — у вологому ґрунті картопля швидко брудниться, і зростає ризик її травмувати.

Як точно перевірити, що картоплю вже час викопувати

Зробіть пробне викопування одного куща. Якщо бульби легко відділяються від кореня, а шкірка залишається цілою навіть при легкому терті пальцями — врожай готовий до збору.

Картопля

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є п'ять способів, як можна використати пластикові пляшки на дачі.