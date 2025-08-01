Вас дурять в супермаркетах: ось через що ви купуєте несвіжі продукти

Не треба ризикувати своїм здоровʼям

Продукти в магазині можуть продавати протерміновані. Як же цього уникнути?

"Телеграф" розповість, як обрати швидко свіжі продукти. Ми поділимося деякими лайфхаками при виборі товарів.

Основні правила безпечних покупок

Щоб уникнути придбання неякісних продуктів, варто звертати особливу увагу на умови зберігання товарів. Найсвіжіші продукти зазвичай розташовані в глибині полиць, тоді як товари з найкоротшим терміном придатності виставляють на передній план. Наприклад, свіжі молочні вироби ставлять назад, хліб вниз, мʼясо кладуть в холодильники.

Особливо важливо ретельно перевіряти дати придатності таких продуктів:

Хліб та хлібобулочні вироби.

Молочна продукція.

М'ясо та м'ясні вироби.

Риба та морепродукти.

Як цього уникнути

Завжди перевіряйте дату виробництва та термін придатності перед покупкою. Беріть товари з глибини полиці — там зазвичай лежать найсвіжіші продукти. Звертайте увагу на зовнішній вигляд упаковки — пошкодження може свідчити про неправильне зберігання. При найменших сумнівах відмовляйтеся від покупки — здоров'я дорожче за економію.

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