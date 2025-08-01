Чому в СРСР будували квартири з дуже малими кухнями: причина здивує

Великі кухні можуть сприяти розтраті продуктів і розкоші, що суперечило духу соціалізму і колективізму

Багато з нас пам'ятають радянські кухні, які, здавалося б, завжди були неймовірно маленькими. Проте мало хто задумується чому так будувались квартири.

"Телеграф" розібрався, чому в СРСР так часто робили кухні компактними. А також які причини ховалися за цими рішеннями.

В СРСР в післявоєнні роки та в період відновлення була величезна нестача житла. Будівництво великих квартир з просторими кухнями було економічно недоступним для багатьох сімей.

Також варто враховувати обмежену кількість доступних будматеріалів і ресурсів. Це унеможливило будівництво великих кухонь.

Маленькі кухні часто створювалися з урахуванням оптимізації простору. Замість великої кухні можна було зробити більш функціональний простір, де все необхідне знаходилося близько і зручно.

У радянському суспільстві часто цінувалися мінімалізм і простота. Маленька кухня відповідала цим цінностям і дозволяла зосереджуватися на основних функціях цього простору.

В СРСР було поширено думку, що великі кухні можуть сприяти розтраті продуктів і розкоші, що суперечило духу соціалізму і колективізму.

Також Радянська культура харчування часто мала на увазі економне використання продуктів і готування на мінімумі місця. До слова, люди з СРСР привчені, що потрібно все доїдати до кінця. А ще — обов'язково навіть другі страви їсти з хлібом. Ця звичка спровокована також нестачею продуктів у СРСР та бажанням надовго втамувати голод. В ті часи було заведено не переводити харчі — борщ їли весь тиждень, аж поки той не закінчиться чи не вкисне. Іноді ризикували навіть їсти не дуже свіжі продукти, лиш би їх не викидати.

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