Ваші предки любили хильнути, якщо прізвище звучить так

Ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь причину

В Україні можна зустріти не лише поширені прізвища, а й такі, що викликають подив або усмішку. Наприклад — Пяний і Загубигорілка.

"Телеграф" розповідає, що вони означають. А також скільки людей їх носять і де живуть.

Згідно з даними порталу "Рідні", прізвище Пяний має 2 людини. Хоч у написанні немає апострофа, воно легко асоціюється зі словом "п’яний", тобто у стані алкогольного сп’яніння.

Люди з таким прізвищем мешкають у центральній частині України. Імовірно, прізвище могли дати людині, яка часто випивала або прославилася веселою поведінкою на вечорницях. Можливо, це була кличка, що з часом стала родовим прізвищем.

А ось прізвище Загубигорілка носять 19 людей. Найбільше його носіїв живе на сході та в центрі України.

Це прізвище звучить як ціла історія. Очевидно, воно походить від фрази "загубив горілку". Ймовірно, колись так назвали людину, яка або справді загубила горілку, або стала героєм якогось курйозного випадку, пов’язаного з нею.

Чи змінюють люди такі прізвища

Можливо, так. Якщо прізвище викликає незручність у соціальному житті або під час оформлення документів — люди можуть подавати заяву на зміну. Але є й ті, хто сприймає його з гумором або як частину родинної історії.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішло прізвище головкома Сирського і скільки в нього однофамільців в Україні.