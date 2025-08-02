"Європейські стандарти". Нова "система кондиціювання" у львівському автобусі насмішила мережу

Вартість проїзду у Львові при оплаті готівкою складає 25 гривень

Львів знову відзначився "цікавим" моментом в одному з автобусів. Нещодавно на камеру потрапив автобус, у якому в дощ з'явився "акваріум", а тепер — дивна "система кондиціонування".

Відео з автобуса №9 опублікував Telegram-канал "Труха Львів". На кадрах можна побачити, що стекло у салоні відійшло та загрожує випасти.

Новітня система "кондиціонування" в автобусі №9. Хто там жалівся на відчинені двері під час поїздки, ловіть новий рівень "безпеки". Нагадайте, скільки проїзд коштує?, — підписали відео.

Скільки коштує проїзд у львівських автобусах

Варто зазначити, що такий рівень сервісу надають за чималі гроші. Вартість проїзду у маршрутках Львова становить 25 гривень при оплаті готівкою. Якщо використовувати транспортну картку "ЛеоКарт", ціна знижується до 17 гривень. При оплаті банківською карткою або пристроєм з NFC проїзд коштує 20 гривень.

Як в мережі реагують на черговий інцидент з автобусом

Коментатори пишуть, що треба було сказати водієві, бо він може не знати, що в його автобусі сталася така небезпечна несправність. Їх заспокоїли, що водію повідомили. Деякі знайшли в ситуації привід для жартів.

Зато з вітерцем; Європейські стандарти; Менше би пхали руки; То аварійний вихід, — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі завірусився черговий курйоз з Одеси. Цього разу люди побачили, як електрокар Tesla заряджали прямо з квартири.