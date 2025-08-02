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Українка на городі виростила "мутанта". Відео завірусилося в TikTok

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Город
Город. Фото Pexels

Користувачі одразу ж охрестили плід "огідором" або ж "помірком"

У мережі стрімко набирає популярності відео з незвичним овочем, який став справжньою сенсацією. Авторка ролику показала плід, що зовні виглядає як невеликий огірок, але з явною ознакою помаранчевого помідора.

Ролик опублікували в TikTok. Як зазначила господиня, у розрізі цього "мутанта" видно насіння та проступає характерна м'якоть томата.

Користувачі одразу ж охрестили його "огідором" або ж "помірком" — таку назву плодові дали коментатори, які намагаються зрозуміти природу цього дивного витвору.

Під відео з'явилися сотні коментарів із припущеннями, як могло статися таке "злиття":

  • "Не можу зрозуміти: це огідор чи помірок?", — пише одна з глядачок.
  • "Це огідора", — жартує інша.
  • "Заборонене кохання", — іронізують у коментарях.

Одна глядачка навіть порівняла плід із "диким огірком".

Українка виростила на городі помідор-огірок - коментарі
Що пишуть українці під відео
Українка виростила на городі помідор-огірок - коментарі
Що пишуть українці під відео
Українка виростила на городі помідор-огірок - коментарі
Що пишуть українці під відео

Деякі користувачі жартують, що овоч уже "готовий до салату", а хтось радить запатентувати знахідку, поки її не "вкрали".

Українка виростила на городі помідор-огірок - коментарі
Що пишуть українці під відео
Українка виростила на городі помідор-огірок - коментарі
Що пишуть українці під відео

Втім, дехто з глядачів намагається пояснити явище логічно. Зокрема, одна з версій — що червона частина всередині насправді не є томатом, а лише переспілою частиною самого огірка, яка з часом набула незвичного кольору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вирощувати помідори — хоч і непросто, але дуже захопливо, адже домашні томати завжди смачніші та солодші за магазинні. Та в період дозрівання слід бути обережними з доглядом — надмірна увага може лише нашкодити врожаю.

Теги:
#Помідори #Овочі #Курйоз #Огірки #Город