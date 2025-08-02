Українка на городі виростила "мутанта". Відео завірусилося в TikTok

Користувачі одразу ж охрестили плід "огідором" або ж "помірком"

У мережі стрімко набирає популярності відео з незвичним овочем, який став справжньою сенсацією. Авторка ролику показала плід, що зовні виглядає як невеликий огірок, але з явною ознакою помаранчевого помідора.

Ролик опублікували в TikTok. Як зазначила господиня, у розрізі цього "мутанта" видно насіння та проступає характерна м'якоть томата.

Користувачі одразу ж охрестили його "огідором" або ж "помірком" — таку назву плодові дали коментатори, які намагаються зрозуміти природу цього дивного витвору.

Під відео з'явилися сотні коментарів із припущеннями, як могло статися таке "злиття":

"Не можу зрозуміти: це огідор чи помірок?", — пише одна з глядачок.

"Це огідора", — жартує інша.

"Заборонене кохання", — іронізують у коментарях.

Одна глядачка навіть порівняла плід із "диким огірком".

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Деякі користувачі жартують, що овоч уже "готовий до салату", а хтось радить запатентувати знахідку, поки її не "вкрали".

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Втім, дехто з глядачів намагається пояснити явище логічно. Зокрема, одна з версій — що червона частина всередині насправді не є томатом, а лише переспілою частиною самого огірка, яка з часом набула незвичного кольору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вирощувати помідори — хоч і непросто, але дуже захопливо, адже домашні томати завжди смачніші та солодші за магазинні. Та в період дозрівання слід бути обережними з доглядом — надмірна увага може лише нашкодити врожаю.