Українка на городі виростила "мутанта". Відео завірусилося в TikTok
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі одразу ж охрестили плід "огідором" або ж "помірком"
У мережі стрімко набирає популярності відео з незвичним овочем, який став справжньою сенсацією. Авторка ролику показала плід, що зовні виглядає як невеликий огірок, але з явною ознакою помаранчевого помідора.
Ролик опублікували в TikTok. Як зазначила господиня, у розрізі цього "мутанта" видно насіння та проступає характерна м'якоть томата.
Користувачі одразу ж охрестили його "огідором" або ж "помірком" — таку назву плодові дали коментатори, які намагаються зрозуміти природу цього дивного витвору.
Під відео з'явилися сотні коментарів із припущеннями, як могло статися таке "злиття":
- "Не можу зрозуміти: це огідор чи помірок?", — пише одна з глядачок.
- "Це огідора", — жартує інша.
- "Заборонене кохання", — іронізують у коментарях.
Одна глядачка навіть порівняла плід із "диким огірком".
Деякі користувачі жартують, що овоч уже "готовий до салату", а хтось радить запатентувати знахідку, поки її не "вкрали".
Втім, дехто з глядачів намагається пояснити явище логічно. Зокрема, одна з версій — що червона частина всередині насправді не є томатом, а лише переспілою частиною самого огірка, яка з часом набула незвичного кольору.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вирощувати помідори — хоч і непросто, але дуже захопливо, адже домашні томати завжди смачніші та солодші за магазинні. Та в період дозрівання слід бути обережними з доглядом — надмірна увага може лише нашкодити врожаю.