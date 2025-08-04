Це українське слово розсмішить вас надовго: як воно звучить

Його часто випростовують з іронією

В українській мові є чимало кумедних та смішних слів, які досить часто використовуються в побуті. Одним з таких є макітра.

"Телеграф" розповість, що це за слово означає і коли його слід використовувати. Зауважимо, що макітру досить часто можна почути в українській літературі.

Макітра — це широкий глиняний горщик конусоподібної форми з шорсткою внутрішньою поверхнею. Його традиційно використовується для перетирання маку, круп, часнику та інших харчових продуктів, а також для приготування тіста, квашення овочів та інших кухонних потреб.

Однак часто українці чують слово макітра у значенні голови. Дехто навіть плутає її з тім'ям, однак насправді так називають посуд. Але в давнину досить часто юнаків стригли під макітру, тобто волосся розміщували так, що воно падало рівномірно по всій голові однієї довжини. Складалось враження, що на голову їм вдягнена макітра.

Макітра

Наразі ж макітру можуть використовувати у значенні голови в іронічному сенсі. Тобто коли сварять чи питають щось з сарказмом.

До прикладу:

"Для чого у тебе макітра на плечах?"

"Він тільки вчора народився, а вже свою макітру суне у чужі справи"

"У нього макітра розуму"

"Він влучив йому прямо в макітру"

"Зараз по макітрі дам"

Раніше "Телеграф" розповідав про українське слово, яке без усмішки вимовити зможе не кожен.