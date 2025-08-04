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Це українське слово розсмішить вас надовго: як воно звучить

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Смішне українське слово "макітра" Новина оновлена 04 серпня 2025, 14:28
Смішне українське слово "макітра". Фото Колаж "Телеграфу"

Його часто випростовують з іронією

В українській мові є чимало кумедних та смішних слів, які досить часто використовуються в побуті. Одним з таких є макітра.

"Телеграф" розповість, що це за слово означає і коли його слід використовувати. Зауважимо, що макітру досить часто можна почути в українській літературі.

Макітра — це широкий глиняний горщик конусоподібної форми з шорсткою внутрішньою поверхнею. Його традиційно використовується для перетирання маку, круп, часнику та інших харчових продуктів, а також для приготування тіста, квашення овочів та інших кухонних потреб.

Однак часто українці чують слово макітра у значенні голови. Дехто навіть плутає її з тім'ям, однак насправді так називають посуд. Але в давнину досить часто юнаків стригли під макітру, тобто волосся розміщували так, що воно падало рівномірно по всій голові однієї довжини. Складалось враження, що на голову їм вдягнена макітра.

Макітра
Макітра

Наразі ж макітру можуть використовувати у значенні голови в іронічному сенсі. Тобто коли сварять чи питають щось з сарказмом.

До прикладу:

  • "Для чого у тебе макітра на плечах?"
  • "Він тільки вчора народився, а вже свою макітру суне у чужі справи"
  • "У нього макітра розуму"
  • "Він влучив йому прямо в макітру"
  • "Зараз по макітрі дам"

Раніше "Телеграф" розповідав про українське слово, яке без усмішки вимовити зможе не кожен.

Теги:
#Українська мова #Значення