Це був найпопулярніший сніданок. Яку страву зараз рідко зустрінеш

Наразі її мало хто їсть

Іноді найпростіші речі в житті дарують найбільше задоволення. Серед них можна згадати страву, яку багато хто пам’ятає з дитинства,

Хоча сьогодні вона здається дивною або навіть несподіваною для більшості. Її зазвичай робили на сніданок.

Цією стравою є гречана каша з молоком, цукром та маслом. Якщо вранці не було готової каші, її швидко готували, просто змішуючи залишки гречки з теплим молоком і додавали трохи цукру. Однак деякі мами могли взяти й згущене молоко, розчинити його у воді й вже на ньому готувати кашу. Так вона одразу була солодкою.

Загалом молочну кашу робили не тільки з гречки. Найчастіше для каші використовували вівсянку, манку, рис або пшоно.

Молочна каша вважалася не тільки корисною, а й доступною для більшості сімей, адже крупи та молоко були основними продуктами у більшості домогосподарств. Багато дітей звикли до цього сніданку і вже в дорослому віці пов'язують його зі затишком та теплом у батьківській хаті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ще одна страва, яка нагадає вам дитинство.