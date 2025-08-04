Близько 5-10 гривень тільки на одному продукту. Де ваш чек може несподівано вирости

Краще перевірте це одразу

У магазині вас можуть обманути найпоширенішими способами й ви змушені будете переплачувати. Наприклад, якщо товар неправильно зважили.

Найчастіше це відбувається на ринках, у м’ясних відділах, а також у магазинах із ваговою продукцією — зокрема, овочами, фруктами, сиром, ковбасою або кондитерськими виробами, як передає "Телеграф".

Чому у вас можуть "вилізти" додаткові кілька гривень

Додають вагу тари — продавець не обнуляє вагу упаковки або лотка, а додає її до загальної ваги товару;

— продавець не обнуляє вагу упаковки або лотка, а додає її до загальної ваги товару; "Хімічать" з вагами — у деяких випадках на ринках можуть використовувати ваги, відрегульовані так, щоб показувати більшу масу, ніж насправді;

— у деяких випадках на ринках можуть використовувати ваги, відрегульовані так, щоб показувати більшу масу, ніж насправді; Натискають додатково на ваги — продавець під час зважування може непомітно натиснути на ваги рукою або ліктем, збільшуючи показник;

— продавець під час зважування може непомітно натиснути на ваги рукою або ліктем, збільшуючи показник; Роблять маніпуляцію з ціною — цінник вказаний за 100 грамів, але на касі пробивають як за кілограм.

Як не дати обдурити себе

Як захистити себе:

Звертати увагу на тару — вага упаковки має бути або обнулена, або віднята;

Якщо є можливість — перевіряти вагу самостійно на контрольних вагах;

Порівнювати цінники та вагу з тим, що вказано в чеку;

Якщо виникають сумніви — не соромитись ставити питання або звертатися до адміністратора магазину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ви можете купувати несвіжі продукти.