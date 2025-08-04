Близько 5-10 гривень тільки на одному продукту. Де ваш чек може несподівано вирости
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Краще перевірте це одразу
У магазині вас можуть обманути найпоширенішими способами й ви змушені будете переплачувати. Наприклад, якщо товар неправильно зважили.
Найчастіше це відбувається на ринках, у м’ясних відділах, а також у магазинах із ваговою продукцією — зокрема, овочами, фруктами, сиром, ковбасою або кондитерськими виробами, як передає "Телеграф".
Чому у вас можуть "вилізти" додаткові кілька гривень
- Додають вагу тари — продавець не обнуляє вагу упаковки або лотка, а додає її до загальної ваги товару;
- "Хімічать" з вагами — у деяких випадках на ринках можуть використовувати ваги, відрегульовані так, щоб показувати більшу масу, ніж насправді;
- Натискають додатково на ваги — продавець під час зважування може непомітно натиснути на ваги рукою або ліктем, збільшуючи показник;
- Роблять маніпуляцію з ціною — цінник вказаний за 100 грамів, але на касі пробивають як за кілограм.
Як захистити себе:
- Звертати увагу на тару — вага упаковки має бути або обнулена, або віднята;
- Якщо є можливість — перевіряти вагу самостійно на контрольних вагах;
- Порівнювати цінники та вагу з тим, що вказано в чеку;
- Якщо виникають сумніви — не соромитись ставити питання або звертатися до адміністратора магазину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ви можете купувати несвіжі продукти.