Табличка не допоможе. Відпочивальники "завалюють" популярний пляж сміттям (відео)

Місцеві жителі самі змушені прибирати сміття

На одному з популярних місць відпочинку у Дніпрі, ймовірно, жителі або туристи, створили сміттєзвалище просто під табличкою зі забороною викидати сміття.

Попри попередження про заборону викидати сміття на неофіційному пляжі "Мальдіви" біля житлового масиву "Парус", що у Дніпрі, відпочивальники продовжують залишати пакети, пластикові пляшки, залишки їжі та інше побутове сміття прямо в бетонній конструкції, передали в "Дніпро Оперативний" на сторінці в Facebook.

Місцева жителька, яка відвідує цю територію регулярно, спробувала власноруч прибрати пляж. Вона, ймовірно, винесла не один мішок зі сміттям, залишивши місце чистим. Але вже наступного дня нові відвідувачі знову залишили після себе купу відходів на тому ж самому місці.

Схоже, що ситуація повторюється щодня. Вивіз сміття на цьому пляжі, ймовірно, не організовано, і відповідальність за чистоту фактично перекладається на небайдужих громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зараз виглядають "українські Мальдіви" на окупованій Донеччині.