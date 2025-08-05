Небезпечні продукти, які ви їсте щодня. Що не можна купувати в магазинах

У цьому переліку не тільки кола

На прилавках у магазинах досить часто можна побачити небезпечні для здоров'я продукти. І тут йдеться не тільки про зіпсовані чи сумнівної якості, а й про цілком нормальні.

Відповідне відео з переліком таких продуктів завірусилось у Тік Ток. У ньому чоловік не просто називає те, що не можна купувати, а ще й наводить дослідження, які підтверджують це.

На першому місці в цьому переліку — перероблене м'ясо. Тобто усі ковбасні вироби, сосиски тощо. Ці продукти у своєму складі містять нітрити (Е250), які в організмі перетворюються на нітрозаміни — канцерогенні речовини. Вони можуть викликати рак та захворювання серцево-судинної системи. Це підтверджують дослідження IARC / WHO, 2015.

Друге місце — солодощі, які містять в собі маргарин. Саме трансжири з цих порушують ліпідний профіль, підвищують ризик інсульту, інфаркту тощо. Про це йдеться у дослідженні Harvard TH Chan School of Public Health.

Третє місце — солодка газована вода. Сюди входять і пакетовані соки, і навіть кола без цукру. До слова, в одній маленькій пляшці коли 7-10 чайних ложок цукру. Під час надмірного вживання вона перевантажує підшлункову залозу, може викликати ожиріння, діабет тощо. Це підтвердили дослідження BMJ, 2015 – Sugar-sweetened beverages and health

Четверте місце — алкогольні напої. За даними Lancet, 2018, безпечного рівня алкоголю немає і будь-яка доза порушує баланс нейромедіаторів. За тривалого вживання підвищують ризик виникнення онкології, гіпертонії тощо.

Зауважимо, що блогер спирається на наукові дослідження, згідно з якими ті чи інші продукти можуть погіршувати стан здоров'я. Їх слід вживати в обмеженій кількості, а по можливості взагалі відмовитись, особливо це стосується уразливих груп людей.

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