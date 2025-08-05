Забудьте слово "капюшон": як можна назвати його українською

Є цілих п’ять варіантів, як описати цю частину одягу українською

Реалії такі, що як ніколи важливо працювати над популяризацією та становленням української мови, а також очищенням її від запозичених слів та кальки. Наприклад, не кожен знає, як українською мовою можна назвати таку поширену деталь одягу як "капюшон". "Телеграф" зібрав кілька варіантів на заміну.

Зауважимо, що загалом вживання слова капюшон в українській мові не є помилкою, — це слово походить від французької capuchon і є в словниках української мови.

Однак є українські аналоги, якими можна замінити слово капюшон:

відлога;

каптур;

коба, кобка;

затула.

Ось кілька прикладів, як ці слова вживаються у реченні:

Від швидкого руху відлога спала з її голови, плащ скотився з плечей.

Юрась .. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву.

– Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба, – промимрив він, нап'яв на голову каптура й пішов.

Поверх куртки вдягаю ще одну – вона вільніша, має каптур і виготовлена із тонкої водонепроникної тканини.

Багряне сонце. Дужка золотава стоїть над чорним каптуром гори.

– Здорові! – привітався він, скидаючи разом з кобою й шапку та показуючи ціле руно посивілого волосся на голові.

– Підніми затулу, то воно затишніше буде од вітру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "взаимно" українською мовою.