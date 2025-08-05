Навіть не помітите, що купили несвіже: яких продуктів краще уникати в магазині

На що варто звернути увагу

Апетитне свіже м’ясо, блискуча риба й соковиті фрукти, на перший погляд, здаватимуться вдалою покупкою, але за красивою картинкою часто ховається правда, яку покупець помітить уже вдома.

У магазинах і на ринках можуть вдаватись до хитрощів, щоб замаскувати продукти, які втратили свіжість. "Телеграф" розповів, на що варто звернути увагу в магазині, аби не потрапити в таку неприємну ситуацію.

Мариноване м'ясо

М'ясо, термін придатності якого може добігати кінця, можуть замочувати у пряних маринадах. Так можуть ховати неприємний запах, зміну кольору й слиз на поверхні.

Переморожена риба

Рибу можуть по 2-3 і більше разів заморожувати та розморожувати, особливо, коли на вулиці спека і машина, що привозить продукти, затрималась в дорозі. Тут майже неможливо перевірити якість такої продукції, тому краще купувати свіжоморожену.

Риба

Несвіжі фрукти йдуть у пиріжки

Якщо у магазині є власна випічка, то, ймовірно, що фрукти, які вже "підгуляли" можуть стати начинкою для пиріжків.

Продукти на піцу

Можливо сир, гриби, ковбаса чи м'ясо у вашій піці — це продукти, термін придатності яких скоро завершиться, якщо не вже.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що краще одразу перевіряти в магазині, аби не переплачувати за "повітря".