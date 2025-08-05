Цей напій був усюди, але зараз його не знайдеш. Що може нагадати смак дитинства

Хоча є ті, що досі готують його вдома

Для багатьох кисіль — не просто напій, а справжнє нагадування про дитинство. Його густий, тягучий смак, яскравий колір та ледь вловимий аромат ягід чи фруктів і сьогодні викликає ностальгію — про бабусину кухню, про дитсадок чи шкільні обіди, де його подавали у стаканах разом із печивом.

Традиційно кисіль готували на основі ягідного відвару — з вишні, смородини, малини або навіть яблук. Додавали цукор, а потім — головний інгредієнт: крохмаль, який робив напій густим, майже десертним, нагадує "Телеграф".

Водночас консистенція киселю залежала від кількості крохмалю — від легкої, питної до майже желейної, яку їли ложкою.

Кисіль

Не всі діти були в захваті від цього напою. Дехто не любив його за слизьку текстуру або надто солодкий смак. Але для інших — кисіль став уособленням домашнього тепла, спокою і турботи, символом того часу, коли життя було простішим.

Сьогодні кисіль уже не такий популярний, як колись в СРСР, проте він залишається важливою частиною кулінарної й культурної пам’яті. У багатьох родинах його продовжують готувати. Крім того, якщо хочеться згадати смак дитинства, але часу на готування немає, то можна купити вже готову пачку кисілю з будь-яким смаком і просто додати воду.

Кисіль

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ще одна страва, яка може нагадати вам смак дитинства. Її зазвичай готували на сніданок.