Червонокнижного метелика помітили в одній з областей України: який вигляд має (фото)

Він досить великий

Жителі села в Кіровоградської області помітили та сфотографували червонокнижного метелика. Він має жовті великі жовті крила, місцями з чорним і синім візерунком.

У Кіровоградській області, а саме у селі Лелеківка, місцеві жителі помітили рідкісного і надзвичайно красивого метелика — махаона (Papilio machaon), передає "Труха.Кропивницький". Цей вид занесений до Червоної книги України і є справжньою окрасою української природи.

Махаон — великий денний метелик із розмахом крил до 8–10 сантиметрів. Його легко впізнати за яскравим забарвленням: жовті крила з виразним чорним візерунком, сині плями на задніх крилах та характерні червоні "очки", які виконують захисну функцію, відволікаючи хижаків.

Як виглядає махаон

Цей метелик мешкає переважно в помірних та субтропічних широтах Євразії, Північної Африки, Північної Америки. В Україні його можна зустріти рідко.

Життєвий цикл махаона

Живе такий метелик два покоління на рік і зимує тільки в стадії лялечки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якого ще метелика рідко можна зустріти в Україні. Він теж у Червоній книзі.