Привиди, кімнати з пастками та тунелі. Де в Україні розташований загадковий форт (фото)

Його площа сягає 4 га

В Україні є чимало унікальних та містичних місць, історія яких оповита легендами. До прикладу, Тараканівський форт у Рівненській області.

Кореспондент "Телеграфу" свого часу побував на території форту. У цьому матеріалі покажемо унікальні фото та розповімо про це місце. Зауважимо, що цей форт називають ще Дубенський форт, Нова Дубенська фортеця або форт-застава Дубно.

Аристократичний Тараканівський форт вважають містом привидів, яке зачаровує своєю витонченістю та нагадує зразки британської колоніальної архітектури. Будівлі форту мають плавні обриси, велику кількість аркад і архітектурного декору. Дубенський форт — це пам’ятка фортифікаційного мистецтва XIX століття. Він розташований на околиці села Тараканів Рівненської області над річкою Іквою. Наразі він частково зруйнований.

Тараканівський форт

Зруйновані стіни і стежка

Площа Тараканівського форту близько 4 гектарів. Споруда має ромбовидну форму з довжиною сторін до 240 метрів, а навколо форту — глибокий рів із земляними валами. Потрапити на територію форту можна через 100-метровий підземний тунель, що свого часу був пасткою для непрошених гостей.

Тараканівський форт

Історія

Будівництво почалося орієнтовно в 1873 році, а завершилося через 7 років. Вже та той час загальний кошторис складав 66 мільйонів. Це один з перших будівель, де використовували бетон — новий матеріал для того часу.

Деякі частини добре збереглись

Вперше форт випробували за часів Першої світової. Тоді росіяни відійшли без бою, а австрійці захопили форт. Проте вже під час Брусилівського прориву влітку 1916 року їх вибили звідти. Навіть у міжвоєнні часи форту не було спокою, адже він бачив сутички польських і радянських сил.

Цікаво, що під час Другої світової бойових дій безпосередньо тут не було, але паплюженні ходи були забетоновані як лабораторії або склади, ймовірно, НКВС чи нацистів.

Тараканівський форт не було зруйновано в ході жодної війни, але він поступово зруйнувався через занедбаність і природні фактори. Фактично він простояв понад 130 років без ремонту і поступово осипався. Велику роль в цьому відіграла підвищена вологість у регіоні.

Тараканівський форт восени

Тараканівський форт

Легенди та містика

"Місто привидів"

Форт часто називають "містом привидів". За легендами, тут блукають душі австрійських солдатів, які загинули під час Першої світової. Цих привидів можна побачити в коридорах форту.

Одна з найвідоміших історій розповідає про священника. Він нібито і досі з’являється в колишній каплиці форту. За словами місцевих, що його тінь можна побачити у сутінках, а іноді навіть почути звуки служби, які долинають із покинутих стін.

Частина будівлі, яка добре збереглася

Пастки та нещасні випадки

Свого часу форт слугував фортецею і мав чимало пасток, які збереглись і до сьогодні. Зе легендами, на території форту є кімната-пастка, де підлога миттєво переверталася, коли туди хтось заходить, а жертва падала в глибокий колодязь.

Також підземні тунелі досить небезпечні. За переказами, деякі люди, заблукавши у лабіринтах, не змогли знайти виходу і зникли назавжди.

Дивні символи

На стінах Тараканівського форту можна побачити загадкові символи. Вони, за словами людей, час від часу з’являються і зникають. Дехто вважає, що тут свого часу проходили магічні ритуали, які поставили свій відбиток на форті.

Є думка, що загибелі 200 австрійців під час Першої світової у Тараканівському форті сприяла чорна магія, тому їх душі не змогли покинути це місце.

Тараканівський форт

Як добратися

На авто. Треба їхати трасою Київ–Чоп (E40/M06) через Київ–Дубно–Тараканів. Біля кладовища у селі Тараканів звернути із траси на ґрунтову дорогу. Проїхати близько 800 м, потім повернути ліворуч на підвищення (схил). Через ~100 м побачите вхідний тунель — він веде безпосередньо до форту.

Громадський транспорт

З Рівного ходять автобуси у напрямку Тараканів (30–40 хв); кінцева зупинка — село Тараканів.

ходять автобуси у напрямку Тараканів (30–40 хв); кінцева зупинка — село Тараканів. З Дубно можна їхати електричкою або автобусом із Рівного чи Львова до Дубно. Звідти — маршруткою до села, далі пішки приблизно 1 км до форту — через кладовище і колію в бік ліс

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