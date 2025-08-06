"Сортирний збір": на популярному пляжі похід до вбиральні став розкішшю (відео)
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Таке на пляжі відбувається вперше
Відпочинок на морі цього року зростає в ціні у самих неочікуваних місцях. На Одещині вартість користування громадським туалетом сягнула 50 гривень з людини за один раз.
У соцмережі ТікТок з'явились відео користувачів про те, що на Затоці, що в Одеській області, вартість громадського туалету на пляжі становить зараз 50 гривень. Це можна подивитись на двох сторінках — "Одесатікток" та "Сергій7344".
І поки одні дивуються, інші — вже встигли перетворити цю ситуацію на мем.
Ось як коментують під відео:
- "Сходіть пару людей під дверима! В оздоровчих цілях".
- "Залиште їм "відгук" під дверима".
- "Тепер я розумію слова ті, що мені колись казали, — гривню проїла, п'ять просрала".
У коментарях українці не лише сміються, а й запитують: чи є нормативне обґрунтування подібних розцінок? Адже йдеться не про заклад харчування, а про звичайний громадський туалет на пляжі.
Тепер відпочивальникам прийдеться уважніше перевіряти таблички з цінами — не лише на коктейлі, а й на громадський туалет.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пляжі Одеси відлякують туристів через одне явище.