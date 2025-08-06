"Сортирний збір": на популярному пляжі похід до вбиральні став розкішшю (відео)

Таке на пляжі відбувається вперше

Відпочинок на морі цього року зростає в ціні у самих неочікуваних місцях. На Одещині вартість користування громадським туалетом сягнула 50 гривень з людини за один раз.

У соцмережі ТікТок з'явились відео користувачів про те, що на Затоці, що в Одеській області, вартість громадського туалету на пляжі становить зараз 50 гривень. Це можна подивитись на двох сторінках — "Одесатікток" та "Сергій7344".

І поки одні дивуються, інші — вже встигли перетворити цю ситуацію на мем.

Ось як коментують під відео:

"Сходіть пару людей під дверима! В оздоровчих цілях".

"Залиште їм "відгук" під дверима".

"Тепер я розумію слова ті, що мені колись казали, — гривню проїла, п'ять просрала".

У коментарях українці не лише сміються, а й запитують: чи є нормативне обґрунтування подібних розцінок? Адже йдеться не про заклад харчування, а про звичайний громадський туалет на пляжі.

Тепер відпочивальникам прийдеться уважніше перевіряти таблички з цінами — не лише на коктейлі, а й на громадський туалет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пляжі Одеси відлякують туристів через одне явище.