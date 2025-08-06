Повзучий нахаба на городі може виявитись надтокорисним: який вигляд він має

Його майже неможливо позбутись

Багато хто навіть не здогадується, що на їх городі ростуть бур'яни, які містять в собі купу поживних речовин. Серед них буде і пирій повзучий.

Пирій повзучий, відомий ще як польовий пирій, — не просто бур’ян, а цілинне джерело корисних властивостей. Уже давно рослину застосовують у народній медицині, наприклад, як і користувачка ТікТок "home.student".

За словами дівчини, вона сушить корінь пирія, аби використовувати його як засіб, що знижуватиме цукор в крові. Тобто він є частиною діабетичного збору.

Який вигляд має пирій

Це багаторічна трава, що може досягати 40–150 сантиметрів висоти. Стебла — прямі, іноді трохи зігнуті. Водночас її листя плоске і може вирости до 40 сантиметрів завдовжки. А в період з червня по серпень пирій випускає квіткові колоски, як мають жовтувато-зелений колір.

Колоски пирію

Що цінного є в пирію

Корінь цього бур'яну містить каротин, аскорбінову кислоту, фруктозу та купу мінералів — калій, магній, кальцій, цинк, марганець й інші.

Корінь пирію

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є рослини, що можуть охолодити кімнату.