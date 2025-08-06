Супермаркети гіпнотизують покупців цим трюком: на які цінники краще не вестися

"Не все те золото, що блищить"

Щодня магазини вдаються до хитрощів, які заманюють покупців робити великі покупки або переплачувати за продукти. Особливу увагу вони можуть приділяти яскравим банерам, афішам та цінникам.

Особливу увагу традиційно привертає червоний колір, який сприймається нами як сигнал: "Тут знижка!". Але не кожен такий цінник гарантує вигідну покупку, як розібрався "Телеграф".

Уже багато років маркетологи використовують кольори як інструмент впливу на покупця. Червоний — один із найефективніших: він привертає увагу, викликає емоційне збудження та асоціюється зі знижками. Достатньо лише побачити червону рамку або великий напис "-20%", щоб рука мимоволі потягнулася за товаром.

Тобто формується умовний рефлекс, коли мозок автоматично пов’язує червоний колір із вигідною ціною. Але в реальності все не так просто.

Усе частіше виявляється, що:

ціна залишається без змін ;

; знижка становить копійки або мізерний відсоток ;

; ціну на товар спочатку спеціально підіймають, а потім знижують.

Червоні цінники

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких продуктів краще уникати, аби не купити несвіже.