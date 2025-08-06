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Тепер це делікатес в Європі: продукт, який зник із українських прилавків

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Їдальня
Їдальня. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей продукт має неапетитний вигляд

Колись цей продукт входив до звичного дитячого раціону в радянських їдальнях, а сьогодні — справжній делікатес, який майже не знайдеш у продажу. Він мав незвичний вигляд і не всім був до вподоби.

Йдеться про зобну залозу, відому також як тимус або телячі молоки. У країнах Європи її цінують як вишуканий інгредієнт високої кухні, де ціна за кілограм сягає 60 євро, тобто майже 3 тисячі гривень. Натомість в Україні цей продукт практично зник із прилавків, дізнався "Телеграф".

У СРСР зобну залозу вважали поживною і корисною, її часто включали до меню для дітей — поряд із печінкою, язиком чи іншими субпродуктами. Продукт має м’яку консистенцію, у сирому вигляді нагадує шмат жиру. Після вимочування й варіння його нарізають тонкими скибками й подають до столу. Однак дехто може його і смажити.

Зараз знайти цей продукт в продажу практично неможливо — навіть у великих супермаркетах і м’ясних лавках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який напій може нагадати смак дитинства. Нині його рідко хто готує.

Теги:
#М'ясо #Бик #Яйця #Дитинство