Про цей кухонний девайс мріяли всі господині в СРСР. Чим його замінювали

Люди багато годин проводили на кухні

Мультиварка — це універсальний помічник на кухні для сучасної господині. Вона варить, тушкує, смажить, пече, готує на парі, а головне — робить це сама, без зайвого клопоту. Але в радянські часи про таку розкіш лише мріяли.

"Телеграф" розповість, чим в СРСР замінювали мультиварки. А також, як готували їсти господині.

Мультиварка могла б стати справжнім порятунком для жінок, які поверталися з роботи і ще годинами стояли біля плити. Але її просто не існувало. У СРСР не було приладу, який міг би натисненням однієї кнопки приготувати борщ, плов чи навіть сирну запіканку.

Мультиварка. Фото - elmir.ua

Замість мультиварки був цілий арсенал техніки — або її відсутність. Варили суп у каструлі, постійно контролюючи, аби не втекло. Тушкували овочі на сковорідці, заглядаючи щоп’ять хвилин. Кашу залишали томитися у духовці, яку гріли дровами або газом. А хто мав скороварку — той уже вважався на пів кроку до технічного прогресу.

Мультиварка у радянській кухні була б дивом. Але радянська господиня справлялася і без неї — з досвідом, терпінням і бажанням нагодувати сім’ю смачно, навіть якщо це займало пів дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що в СРСР отримували молоко.