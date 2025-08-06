Незвичайний спосіб охолодити воду всього за 15 хвилин: ви точно цього не знали (відео)
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Для цього способу практично нічого не потрібно
Влітку у сильну спеку просто неможливо обійтися без холодних напоїв чи навіть простої води. Але якщо сталося так, що у вас немає таких запасів у холодильнику, є легкий спосіб швидко охолодити воду.
Відповідний лайфхак був опублікований у соціальній мережі TikTok. Автор ролика показав, як звичайну воду у пляшці всього за 15 хвилин зробити холодною.
Для цього способу знадобиться лише пляшка простої води чи будь-якого напою та паперова серветка чи тканина.
Якщо ви використовуєте тканину, її потрібно намочити, а якщо серветку, то можна побризкати водою, але так, щоб вона не стікала. Потім слід обгорнути пляшку і відправити в морозилку на 15 хвилин.
Автор пояснив, що папір швидко охолоджується і завдяки цьому виводить тепло із пляшки. Тому буквально 15 хвилин буде достатньо, щоб вода стала приємною для літа температури.
"Телеграф" також підготував деякі рекомендації, яких вкрай важливо дотримуватись у спеку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є п’ять лайфхаків, які замінять кондиціонер у спеку та під час відключення світла. Є варіанти охолодження для яких практично нічого не потрібно, але вони дійсно добре допомагають.