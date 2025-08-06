Спів цього птаха схожий на рев бика: в одній з областей України побачили рідкісного гостя
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Птах важить всього 2 кілограми
В Україні час від часу фіксують появу рідкісних видів птахів, які зазвичай уникають людських очей і мешкають у важкодоступних природних місцях. Одного з таких птахів побачили в Хмельницькій області.
У Старокостянтинові, що в Хмельницькій області, зафіксували унікального птаха — Бугай, як йдеться у публікації в Facebook. Цей болотний мешканець, відомий своєю майстерністю маскування і гучним ревом.
Де мешкає бугай і чому його важко побачити
Бугай — мешканець заболочених водойм, заростей очерету та тихих берегів озер і річок. Майже усе життя він проводить серед очерету, де його коричневий окрас з темними смужками робить його майже невидимим. При небезпеці птах витягує шию і дзьоб вертикально вгору, зливаючись із навколишніми стеблами — це допомагає йому зберігати непомітність.
Популяція цього птаха охоплює Євразію та Африку. В Україні Бугая вважають перелітним, гніздовим птахом. Частина осіб лишається зимувати у південних регіонах біля Дністра чи Дніпра.
Розмір його тіла десь 70-80 сантиметрів, важить до 2 кілограми, а розмах крил складає 125-135 сантиметрів.
Як він співає
Під час шлюбного періоду самець видає гудіння — глибокі звуки, схожі на рев бика, що чути на відстані до кількох кілометрів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лісах навколо Києва живе рідкісний птах, який водиться в Африці та Азії.