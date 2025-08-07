Львівський автобус перетворився на акваріум. Як це виглядає (відео)

Відео зняте після дощу

Львівські автобуси продовжують вражати: нещодавно в одному з них помітили "акваріум" у вікні. Тепер ситуація повторилася.

Відео опубліковано в мережі. Зазначається, що воду між склом помітили в одному з автобусів маршруту №11.

Як можна побачити на кадрах, вода набралася у двокамерне вікно автобуса між склом. Під час руху вона змінює рівень, що виглядає дуже медитативно.

На сайті eway.in.ua вказано, що перевізником на цьому маршруті є ТОВ "Міра і К". Він курсує від зупинки Санта Барбара (Сихівський район) до мікрорайону Рясне-2.

Скільки коштує проїзд у львівських автобусах

Варто зазначити, що такий рівень сервісу надають за чималі гроші. Вартість проїзду у маршрутках Львова становить 25 гривень при оплаті готівкою. Якщо використовувати транспортну картку "ЛеоКарт", ціна знижується до 17 гривень. При оплаті банківською карткою або пристроєм з NFC проїзд коштує 20 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що акваріуми у вікнах — не єдина проблема львівського транспорту. Нещодавно в мережі показали відео з автобуса №9. Там відійшло скло у салоні та загрожувало випасти. Коментатори іронізували з дивної "системи кондиціонування".