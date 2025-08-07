Рус

Львівський автобус перетворився на акваріум. Як це виглядає (відео)

Олена Руденко
Транспорт міста Лева здатний здивувати
Транспорт міста Лева здатний здивувати. Фото Колаж "Телеграф"

Відео зняте після дощу

Львівські автобуси продовжують вражати: нещодавно в одному з них помітили "акваріум" у вікні. Тепер ситуація повторилася.

Відео опубліковано в мережі. Зазначається, що воду між склом помітили в одному з автобусів маршруту №11.

Як можна побачити на кадрах, вода набралася у двокамерне вікно автобуса між склом. Під час руху вона змінює рівень, що виглядає дуже медитативно.

На сайті eway.in.ua вказано, що перевізником на цьому маршруті є ТОВ "Міра і К". Він курсує від зупинки Санта Барбара (Сихівський район) до мікрорайону Рясне-2.

Скільки коштує проїзд у львівських автобусах

Варто зазначити, що такий рівень сервісу надають за чималі гроші. Вартість проїзду у маршрутках Львова становить 25 гривень при оплаті готівкою. Якщо використовувати транспортну картку "ЛеоКарт", ціна знижується до 17 гривень. При оплаті банківською карткою або пристроєм з NFC проїзд коштує 20 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що акваріуми у вікнах — не єдина проблема львівського транспорту. Нещодавно в мережі показали відео з автобуса №9. Там відійшло скло у салоні та загрожувало випасти. Коментатори іронізували з дивної "системи кондиціонування".

