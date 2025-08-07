Тут замордували 140 тисяч людей. Як зараз виглядає фортеця у Львові, де був концтабір німців (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В Україні є чимало цікавих історичних місць, які оповиті легендами. Одне з таких Цитадель у Львові, яка свого часу була концтабором для військовополонених.
"Телеграф" розповість, що особливого в цій будівлі, а також, які легенди з нею пов'язані. Зауважимо, що цей концтабір діяв під час Другої світової війни і тут загинуло понад 140 тисяч людей
Шталаг 328 на Цитаделі
Шталаг 328 — німецький концтабір для радянських військовополонених, який існував у 1941–1944 роках у Львові. Свого часу тут загинуло близько 140 тисяч військовополонених.
У грудні 1942 року концтабір у львівській Цитаделі став одним з підтаборів "дисциплінарного табору" (нім. Straf-Kompagnie). Наразі ж ця будівля одна з визначних споруд у Львові — міська Цитадель. Збудована у 1850–1856 роках як комплекс фортифікацій з двома великими та двома малими круглими фортами і центральним укріпленням.
За Першої світової війни Цитадель не мала стратегічного значення, хоча на її території був російський гарнізон. А вже у 1941–1944 роках на Цитаделі діяв німецький концентраційний табір "Шталаг-328". Тут утримували понад 280 тисяч військовополонених, з яких 140 тисяч загинули.
Відомо, що у вежі №2 проходили допити й утримували смертників. Про це й досі ходять легенди та містичні історії. Вже після війни Цитадель використовували як радянську військову частину та як склад. Також є дані, що в одній з башт був склад хімічної зброї.
Будівля Цитаделі зруйнувалась не від бойових дій, а з плином часом вона розсипалась. Адже радянська влада не надавала їй великого значення і мети зберегти будівлю не було.
Що з Цитаделлю зараз
Відомо, що з 2007 року вежу-бастіон №2, так звану "Вежу смерті" почали переоблаштовувати у готель з рестораном. Наразі на території є парк та майданчик з видом на центральну частину міста. Приміщення казарм також відновили, там зараз банк, гуртівня та офіси. А вежа №1 виблискує написом "Книгосховище бібліотеки ім. Василя Стефаника".
Однак вежа №3 й досі стоїть у напівзруйнованому вигляді, її остання частинка споруди була відновлена державним коштом.
Легенди про Цитадель
Легенда про Башту Смерті
За переказами, одна з башт Цитаделі, яку назвали "Баштою Смерті", була місцем загибелі сотні тисяч людей. Тому тут вночі можна "почути" стогони, крики, звуки кайданів тощо. Також є легенда, що один з солдат, який потрапив у концтабір, постійно молився, щоб душі загиблих у Цитаделі людей не забули. І тепер його привид блукає баштою і стоїть на варті.
Кривавий сніг Цитаделі
У 1941 була неймовірно холодна зима. Тіла померлих тоді просто скидали у дворі і довго не прибирали. З часом сніг у подвір'ї ставав червоними від крові. Люди вважали, що це так земля "плаче" через звірства німців. Львів’яни й досі вважають, що коли випадає перший сніг, який на Цитаделі довго не тане, — це знак, що душі знову нагадують про себе.
Тіні за мурами
Чимало людей розповідають, що вночі у вікнах Цитаделі можна побачити загадкові силуети, які шукають вихід. Вважається, що це привиди замучених солдатів намагаються втекти з Цитаделі.
Голос у тумані
За однією з легенд, коли будівлю Цитаделі окутує туман, можна почути шепіт: "Живий… Я ще живий…". Вважається, що це дух юного солдата, який зумів вирватися з табору, але загинув уже біля самого підніжжя пагорба, не дійшовши до свободи. Кажуть, що його душа, ніби застрягла між світами, й досі кличе на допомогу.⠀
Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні розташований загадковий форт.