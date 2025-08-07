Тут замордували 140 тисяч людей. Як зараз виглядає фортеця у Львові, де був концтабір німців (фото)

В Україні є чимало цікавих історичних місць, які оповиті легендами. Одне з таких Цитадель у Львові, яка свого часу була концтабором для військовополонених.

"Телеграф" розповість, що особливого в цій будівлі, а також, які легенди з нею пов'язані. Зауважимо, що цей концтабір діяв під час Другої світової війни і тут загинуло понад 140 тисяч людей

Шталаг 328 на Цитаделі

Шталаг 328 — німецький концтабір для радянських військовополонених, який існував у 1941–1944 роках у Львові. Свого часу тут загинуло близько 140 тисяч військовополонених.

Шталаг 328 на Цитаделі, вид з верху

У грудні 1942 року концтабір у львівській Цитаделі став одним з підтаборів "дисциплінарного табору" (нім. Straf-Kompagnie). Наразі ж ця будівля одна з визначних споруд у Львові — міська Цитадель. Збудована у 1850–1856 роках як комплекс фортифікацій з двома великими та двома малими круглими фортами і центральним укріпленням.

За Першої світової війни Цитадель не мала стратегічного значення, хоча на її території був російський гарнізон. А вже у 1941–1944 роках на Цитаделі діяв німецький концентраційний табір "Шталаг-328". Тут утримували понад 280 тисяч військовополонених, з яких 140 тисяч загинули.

Полонені на території табору

Башта 1 під час Другої світової

Центральний корпус табору

Відомо, що у вежі №2 проходили допити й утримували смертників. Про це й досі ходять легенди та містичні історії. Вже після війни Цитадель використовували як радянську військову частину та як склад. Також є дані, що в одній з башт був склад хімічної зброї.

Будівля Цитаделі зруйнувалась не від бойових дій, а з плином часом вона розсипалась. Адже радянська влада не надавала їй великого значення і мети зберегти будівлю не було.

Зруйнована 3 башта

Цитадель згори

Що з Цитаделлю зараз

Відомо, що з 2007 року вежу-бастіон №2, так звану "Вежу смерті" почали переоблаштовувати у готель з рестораном. Наразі на території є парк та майданчик з видом на центральну частину міста. Приміщення казарм також відновили, там зараз банк, гуртівня та офіси. А вежа №1 виблискує написом "Книгосховище бібліотеки ім. Василя Стефаника".

Однак вежа №3 й досі стоїть у напівзруйнованому вигляді, її остання частинка споруди була відновлена державним коштом.

Шталаг 328, Цитадель зараз

Легенди про Цитадель

Легенда про Башту Смерті

За переказами, одна з башт Цитаделі, яку назвали "Баштою Смерті", була місцем загибелі сотні тисяч людей. Тому тут вночі можна "почути" стогони, крики, звуки кайданів тощо. Також є легенда, що один з солдат, який потрапив у концтабір, постійно молився, щоб душі загиблих у Цитаделі людей не забули. І тепер його привид блукає баштою і стоїть на варті.

Кривавий сніг Цитаделі

У 1941 була неймовірно холодна зима. Тіла померлих тоді просто скидали у дворі і довго не прибирали. З часом сніг у подвір'ї ставав червоними від крові. Люди вважали, що це так земля "плаче" через звірства німців. Львів’яни й досі вважають, що коли випадає перший сніг, який на Цитаделі довго не тане, — це знак, що душі знову нагадують про себе.

Тіні за мурами

Чимало людей розповідають, що вночі у вікнах Цитаделі можна побачити загадкові силуети, які шукають вихід. Вважається, що це привиди замучених солдатів намагаються втекти з Цитаделі.

Голос у тумані

За однією з легенд, коли будівлю Цитаделі окутує туман, можна почути шепіт: "Живий… Я ще живий…". Вважається, що це дух юного солдата, який зумів вирватися з табору, але загинув уже біля самого підніжжя пагорба, не дійшовши до свободи. Кажуть, що його душа, ніби застрягла між світами, й досі кличе на допомогу.⠀

