Не давайте дітям та не їжте самі. Які помідори краще обходити десятою дорогою

Це треба знати, щоб свято смаку не обернулося неприємностями

Помідори зараз продаються на кожному кроці, нарешті настав цей довгоочікуваний час. Різних сортів та смаків, вони тішать різноманіттям, проте не варто забувати про обережність, адже в деяких випадках томати можуть завдати шкоди.

З обережністю треба вживати недозрілі помідори. Також ризики несуть навпаки, перезрілі та тріснуті помідори.

Чому зелені помідори можуть нашкодити

Річ у тім, що зелені помідори містять природний токсин соланін — алкалоїд, який розробляє рослина для захисту від шкідників. Концентрація цього токсину в недозрілих плодах може досягати 32 мг на 100 г продукту, що значно перевищує безпечну норму.

Є багато рецептів з ними, кожен сам вирішує, їсти, чи ні

Великі дози соланіну можуть спричинити отруєння, що може супроводжуватися такими симптомами: нудота, блювання, діарея, головний біль, запаморочення та судоми. Особливо небезпечні зелені томати для дітей та людей з чутливою травною системою. Термічна обробка частково знешкоджує соланін, але не гарантує повної безпеки.

Тріснуті помідори — рай для патогенних бактерій

У помідорах, шкірка яких тріснула, створюється ідеальне середовище для розмноження патогенних бактерій, таких як сальмонела, кишкова паличка та лістерія. Через пошкоджену шкірку мікроорганізми можуть проникати всередину плоду, де швидко розмножуються в солодкій м'якоті.

Тріснуті помідори трапляються нерідко

Особливо це небезпечно в спеку. Навіть нетривале зберігання тріснутих помідорів при кімнатній температурі збільшує ризик розмноження бактерій в десятки разів. Найгірше в тому, що токсини можуть залишитися в томатах навіть після термічної обробки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка помилка при вирощуванні помідорів загрожує фітофторозом. Це особливо важливо на стадії дозрівання помідорів.