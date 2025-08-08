Рідкісну яскраву комаху вперше побачили в одній з областей України: чимось нагадує сонечко

Її тіло має яскравий жовтий колір

Унікальна подія сталася в національному природному парку "Пирятинський", що в Полтавській області. Там помітили одного з рідкісних джмелів, занесеного до охоронних списків.

Цією рідкісною комахою виявився джміль лезус. Про нову знахідку повідомили в Національному природному парку "Пирятинський" у Facebook.

Цей вид джмелів надзвичайно рідко трапляється в Україні — іноді їх бачать в передгір'ях, степових зонах та кількох регіонах, серед яких і Полтавщина.

Що це за комаха

Його спинка вкрита жовтими й жовтуватими волосками, а от крила та ніжки — коричнево-чорні. Розмір тіла джмеля всього 14-18 міліметрів, але матки більші, аніж самці.

Джміль лезус

Зазвичай його можна зустріти в Палеарктики, тобто це область, що охоплює Європу, Азію на північ від Гімалаїв і Північну Африку до південного кордону пустелі Сахара. в Україні комаху можна зустріти від Карпат і Передкарпаття до Криму. Вона є всюди, але побачить її далеко не кожен.

Області Палеарктики

Що ще варто про нього знати

Джміль лезус

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рідкісного птаха, спів якого нагадує рев бика, помітили в одній з областей України.