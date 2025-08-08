Рідкісну яскраву комаху вперше побачили в одній з областей України: чимось нагадує сонечко
-
-
Її тіло має яскравий жовтий колір
Унікальна подія сталася в національному природному парку "Пирятинський", що в Полтавській області. Там помітили одного з рідкісних джмелів, занесеного до охоронних списків.
Цією рідкісною комахою виявився джміль лезус. Про нову знахідку повідомили в Національному природному парку "Пирятинський" у Facebook.
Цей вид джмелів надзвичайно рідко трапляється в Україні — іноді їх бачать в передгір'ях, степових зонах та кількох регіонах, серед яких і Полтавщина.
Що це за комаха
Його спинка вкрита жовтими й жовтуватими волосками, а от крила та ніжки — коричнево-чорні. Розмір тіла джмеля всього 14-18 міліметрів, але матки більші, аніж самці.
Зазвичай його можна зустріти в Палеарктики, тобто це область, що охоплює Європу, Азію на північ від Гімалаїв і Північну Африку до південного кордону пустелі Сахара. в Україні комаху можна зустріти від Карпат і Передкарпаття до Криму. Вона є всюди, але побачить її далеко не кожен.
Що ще варто про нього знати
