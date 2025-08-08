"У хід йшли батькові інструменти". Як в СРСР робили французький манікюр

Сучасні майстри також мають свої секрети, аби якісно і швидко виконати процедуру

Французький манікюр завжди вважався класикою. Його роблять і нині, однак за зовсім іншою технікою. А чи знали ви, що в СРСР жінки витрачали години, аби вивести на нігтях ідеальні білі смужки власноруч?

Про те, як виглядала ця процедура в радянські часи, "Телеграфу" розповіла Тетяна Іщенко. Вона й досі пам’ятає цю особливу техніку.

Варто зазначити, що у той час не було ні спеціальних засобів для манікюру, ні тим паче великої кількості салонів. Жінки шукали альтернативи в підручних засобах. І от однією з технік поділилась жінка.

"Замість білого лаку ми використовували коректор — рідку фарбу, якою замальовували помилки на папері. Нею акуратно фарбували краї нігтів, намагаючись створити рівну смужку, згадує Тетяна.

А щоб зробити лінію чіткішою, вигадували свої лайфхаки. У хід йшли приладдя для дому.

Манікюр. Фото - freepik

Я брала у батька ізоляційну стрічку, обрізала її до потрібної форми, приклеювала ближче до краю нігтя — і вже по ній наносила білу фарбу. Це вже займало набагато менше часу, ніж малювати пензкликом. Але коли виходило — виглядало дуже красиво, додає жінка.

За словами Тетяни, такий манікюр у радянських реаліях робили рідко. Найчастіше до свят. Вона згадує, що у повсякденному житті його не носили, адже лак був дефіцитом, а коректор швидко злазив з нігтів.

Сьогодні французький манікюр можна зробити менш ніж за годину. Сучасні майстри також мають свої секрети, аби якісно і швидко виконати процедуру. Можливо ці техніки колись також стануть приводом для розмов і ностальгії.

