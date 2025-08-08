Після цієї страви і жуйка не допоможе: яку радянську страву нарешті перестали готувати в Україні

Це була повсякденна страва в СРСР

У кожній радянській родині була своя страва "на швидку руку" — для сніданку, вечері або коли гості раптово на порозі. Одним із таких бюджетних та простих рішень були оладки зі зеленою цибулею.

Зараз цю страву можна рідко побачити на столі вдома або десь в магазинах на прилавках з готовою кулінарією, як передає "Телеграф". Адже крім яскравого аромату, оладки мали смак, який не можливо були прибрати до кінця дня.

Як це готувалось?

Рецепт був простий: дріжджове або содове тісто на кефірі, у яке додавали дрібно нарізану зелену цибулю — іноді разом із кропом чи відварним яйцем. Обсмажували на сковороді до золотистої скоринки, рідко додаючи сметану.

Завдяки великій кількості цибулі оладки мали дуже яскравий аромат — на всю квартиру. Тому не всі члени сім'ї були в захваті від цього. Проте на той час це була дешева і ситна їжа, особливо у весняний період, коли зелень тільки-но з'являлася.

Оладки зі зеленою цибулею

