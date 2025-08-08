Не купуйте цей напій дітям та не пийте самі, він несе приховані загрози

Краще їсти цільні фрукти

Соки зовсім не такі корисні, як зазвичай вважають. Ба більше, вони несуть певні ризики для здоров'я, зловживати соками не можна.

"Телеграф" розповідає, чому не варто налягати на соки, навіть якщо виробник позиціонує їх як "натуральні" або "тільки фрукти". Є кілька моментів, які роблять цей напій досить проблематичним з огляду здорового харчування.

Забагато цукру

Навіть натуральні фруктові соки без доданого цукру містять багато фруктози. Склянка апельсинового соку може містити стільки ж цукру, як і газована вода. Надмірна кількість фруктози викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові.

Немає клітковини

Фрукти містять клітковину, яка є дуже цінним елементом харчування. Вона сповільнює всмоктування цукру і дає відчуття ситості. При виробництві соку клітковина видаляється, а цукор швидко потрапляє у кровотік.

Обробка та консерванти

Більшість соків промислового виробництва проходять пастеризацію, що знищує частину вітамінів. Крім того, часто виробники додають консерванти, барвники, підсилювачі смаку. Обираючи сік, варто уважно читати склад — чим менше список, тим краще.

Висока калорійність

Соки дуже калорійні, але при цьому не дають такого відчуття ситості, як цілі фрукти. Легко, навіть не помітивши, випити кілька склянок, отримавши багато калорій.

Краще обирати цільні фрукти

Концентровані соки

Деякі напої, які продаються як сік, насправді виготовляють з концентрату. В нього додають воду, цукор та ароматизатори. Виходить зовсім не натуральний продукт.

Вплив на зуби

Також сік може негативно впливати на зуби. Кислотність і цукор сприяють карієсу та ерозії емалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який чай краще не купувати — отримаєте хімію замість корисного напою. Він досить популярний в Україні.