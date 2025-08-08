Це не вигаданий персонаж, а корінний українець. Де живуть Бетмани в Україні

Є дві версії походження цього прізвища

Прізвище Бетман в Україні хоч і не пов'язане з персонажем з мультфільму, але асоціюється саме з ним. Скільки ж людей його має?

Про це розповість "Телеграф". А також, де живуть люди з таким прізвищем і що воно означає.

Прізвище Бетман не дуже поширене в Україні. За даними порталу "Рідні, носіїв цього прізвища всього 5 осіб. Одна людина з таким прізвищем мешкає в Охтирці на Сумщині, решта — в Макіївці Донецької області, яка нині є тимчасово окупованою Росією.

Прізвище Бетман в Україні

Окрім цього, в Україні є ще прізвище Бетманова. Таких людей на території нашої країни проживає всього троє. Всі живуть в Одесі, ймовірніше це родина.

Прізвище Бетманова

Походження прізвища має професійні корені. Воно могло утворитися від давнього слова, що позначало особу певної професії або роду занять. Також можливо походження від професійного терміна, пов'язаного з торгівлею чи ремеслом. В деяких випадках таке прізвище могло бути видозміненою формою інших німецьких або єврейських прізвищ.

Тому якщо ви маєте це прізвище, то скоріше за все ваші предки займались торгівлею або мали німецьке чи єврейське коріння.

