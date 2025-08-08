Вас непомітно можуть "обробити" в магазині: на що варто звернути перед оплатою товару

Є певні хитрощі

У сучасних магазинах покупців дедалі частіше вводять в оману, непомітно додаючи до основного товару платні послуги, про які ніхто не просив. Багато хто не підозрює, що переплачує за те, чого не хотів і навіть про це думав.

Найчастіше мова йде про "дрібниці" — на кшталт наклеювання захисного скла на телефон чи налагодження техніки — які продавці подають як "допомогу", але фактично це прихований продаж, проаналізував "Телеграф".

Наприклад, покупець приходить до магазину, вибирає захисне скло — товар, який зазвичай коштує 100–300 гривень. Проходить на касу, щоб сплатити покупку, а пізніше виявляється, що в чеку автоматично додано послугу наклеювання скла, яка може коштувати від 100 до 200 гривень. Тому варто одразу казати, що така послуга вам не потрібна.

Є ще варіанти, коли вам можуть нав'язати послуги, які не потрібні:

страхування техніки "за замовчуванням" (особливо при купівлі смартфонів);

"пакети сервісного обслуговування";

завантаження програм чи налаштування за додаткову плату;

"подарунки", які потім виявляються платними аксесуарами.

Як можуть обманути в магазині

Тому, щоб не потрапити в таку ситуацію, уточнюйте одразу усі товари в чеку, а якщо вам додали непотрібну послугу, то не соромтесь відмовляти.

