Росте просто біля паркану чи на городі: яку рослину вважають "лікарем"

Ви його точно бачили

Ця рослина виривається господарями городу, але вони навіть не здогадуються, що вона не є бур'яном, адже має багато лікарських властивостей і входить до складу аптечних зборів.

Мовиться про коров'як звичайний, який ще називають ведмеже вухо. На вигляд це звичайна трав'яниста рослина зі жовтими квітками, як можна побачити на фото у публікації "Новини GlazNews" у Facebook.

За даними Аgronomist, його квітки, листя й коріння — справжня природна аптека. У народній медицині коров’як застосовують при:

кашлі, коклюші, бронхіті, запаленні легенів;

хворобах печінки, селезінки, шлунку, кішківника;

астмі, задишці, простудах;

головному болю, ревматизмі, болях у суглобах;

при опіках, наривах, виразках.

Який вигляд має коров'як звичайний

Що це за рослина

Коров’як звичайний — дворічна трав’яниста рослина, що виростає від 50 до 150 сантиметрів заввишки. Має пряме стебло, великі, довгі листки, і густе світло-жовте суцвіття, схоже на колосок. Завдяки йому рослину важко не помітити десь у червні-липні.

Як цвіте коров'як звичайний

Ця рослина росте сама по собі і майже будь-де — у лісі, на узбіччях, біля парканів і городів. Саме тому її вважають бур'яном і безжалісно виривають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ще одна рослина на городі, яка може виявитись надто корисною.