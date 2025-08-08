Ні за що не здогадаєтеся. Що означає українське слово дармовис

Це слово має аж два значення

В українській мові є чимало унікальних та дивних слів, значення яких знає не кожен. До них можна віднести, наприклад, слово дармовис.

"Телеграф" розповість, що воно означає, а також, які є до нього синоніми. Зауважимо, що, за даними тлумачного словника, дармовис може мати два значення.

Зазвичай дармовис — це прикраса, яку чіпляють до якихось речей, зокрема і брелок. Дослівно дармовис означає щось зайве, непотрібне або те, що висить без потреби. Фактично йдеться про речі, які нічого не роблять.

Другим значенням дармовису — є те, що так називали людей, які нічого не роблять і лінуються. Однак такий варіант зустрічається досить рідко і в побуті його майже не чути.

Дармовис — іменник чоловічого роду, який має форму множити й однини. Цікаво, що в давальному та знахідному відмінках може мати два правильних варіанти. Зокрема дармовисові, дармовису, дармовис, дармовиса та дармовиси, дармовисів відповідно.

Відмінювання слова дармовис

Додамо, що слово брелок запозичене і може служити аналогом дармовиса, але його краще не використовувати. Портал "Словотвір" пропонує кілька синонімів дармовису, які можуть урізноманітнити словниковий запас.

Синоніми до дармовиса:

привісок,

причепка,

підвіска,

дармотряс,

диндик.

Раніше "Телеграф" розповідав про українське слово, яке може замінювати матюк у спілкуванні.