"Сьогодні тут, завтра в стійлі". Нова пошта потрапила у дотепний курйоз (відео)

Згадали і про "Укрпошту"

У мережі завірусилось відео з відділенням "Нової пошти" та незвичним транспортом. Адже до вікна вивантаження біля складу під'їхало не авто.

Курйозне відео набрало тисячі переглядів та коментарів. Чимало людей оцінили те, що посилку приїхали забрати на возі з конем.

На відео видно, що біля одного з віконець складу, де видають великогабаритні замовлення, стоїть не авто чи ровер, а віз з конем. Достеменно не відомо, коли саме було зняте відео та що забирали чи відправляли з пошти. Але, враховуючи те, що приїхали у відділення з чималим возом, ймовірно, посилка була досить велика.

У коментаря користувачі не утримувались від жартів, зазначаючи, що це "Укрпошта" приїхала. Дехто навіть писав нові слогани для "Нової пошти", до прикладу, "Стара Нова пошта", "Доставка з минулого", або "Сьогодні тут, завтра в стійлі".

Також були жарти і про те, що такий курйоз міг статись на заході України, зокрема в Мукачево. Хтось зазначав, що саме так виглядає доставка "Нової пошти", коли зламалось авто, але альтернатива врятувала вчасну доставку посилок. Були і жарти про те, що така кур'єрська доставка є тільки в західних областях.

Не оминули у коментарях вже легендарну фразу українського боксера Олександра Усика "Don't push the horses", яку він сказав під час фінальної пресконференції перед боєм з британцем Даніелем Дюбуа.

