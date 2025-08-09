Ніколи не здогадаєтесь, що ця річ може стати джерелом суцільних проблем: її потрібно правильно зберігати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це точно є у вас вдома
Парасолька — корисна річ, яка зазвичай лежить вдома біля дверей або в коридорі. Але наші предки вважали, що при неправильному зберіганні вона притягне додому біду.
За народними прикметами, тримати її відкритою у приміщенні — поганий знак. Про це дізнався "Телеграф".
У народних віруваннях парасолька символізує захист, а її купол — наче бар’єр між людиною й зовнішнім світом. Відкривати її в будинку — значить "розділяти" простір і приносити дисбаланс. У деяких культурах це розцінювалося як виклик нечисті.
Що може поселитись у вашому домі за прикметою:
- сварки між сім'єю;
- погана енергетика;
- невдача у справах;
- втрата добробуту;
- хвороби мешканців.
Особливо ця прикмета стосується нових або щойно подарованих парасольок. Вважається, що відкрити їх у приміщенні — відчинити двері для негативу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі краще не зберігати на столі, аби не запросити в хату сварки та бідність. Серед них будуть не тільки порожні пляшки, контейнери, а й інші речі, яким там точно не місце.