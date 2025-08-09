Ніколи не здогадаєтесь, що ця річ може стати джерелом суцільних проблем: її потрібно правильно зберігати

Це точно є у вас вдома

Парасолька — корисна річ, яка зазвичай лежить вдома біля дверей або в коридорі. Але наші предки вважали, що при неправильному зберіганні вона притягне додому біду.

За народними прикметами, тримати її відкритою у приміщенні — поганий знак. Про це дізнався "Телеграф".

У народних віруваннях парасолька символізує захист, а її купол — наче бар’єр між людиною й зовнішнім світом. Відкривати її в будинку — значить "розділяти" простір і приносити дисбаланс. У деяких культурах це розцінювалося як виклик нечисті.

Парасолька

Що може поселитись у вашому домі за прикметою:

сварки між сім'єю;

погана енергетика;

невдача у справах;

втрата добробуту;

хвороби мешканців.

Особливо ця прикмета стосується нових або щойно подарованих парасольок. Вважається, що відкрити їх у приміщенні — відчинити двері для негативу.

