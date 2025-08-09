"Вони просто всі в цих шапках": українська молодь зганьбилась незнанням історії (відео)

Опитування на вулицях Одеси показало незнання історії України

Молодь в Одесі не змогла назвати ім'я відомого українського гетьмана за його портретом. Відео з опитуванням на вулиці показує, що більшість респондентів не може розпізнати Богдана Хмельницького.

Відповідне відео було опубліковане відомим виданням "Думская". Журналісти провели експеримент серед перехожих у центрі міста. Вони показували портрет історичної постаті та просили назвати ім'я зображеної людини.

Результати опитування

Більшість опитаних казала, що портрет здається знайомим, але назвати точне ім'я не могла. Багато респондентів плутали гетьмана з іншими історичними фігурами. Найчастіше молодь називала Івана Мазепу або навіть Івана Франка. Деякі учасники опитування жартували над зовнішністю персонажа на портреті.

"Вони просто всі в цих шапках", — безуспішно намагалася виправдатися одна з опитаних дівчат. Лише одна жінка наприкінці ролика дала правильну відповідь та невпевнено назвала ім'я Богдана Хмельницького.

Довідка. Богдан Хмельницький (близько 1595-1657) — видатний український державний діяч та військовий командир. Очолив національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої у 1648-1657 роках.

Створив Козацьку державу — Військо Запорізьке, яка стала першою незалежною українською державою після довгого періоду іноземного панування. Підписав Переяславську угоду з Московським царством у 1654 році. Вважається одним із найвизначніших гетьманів в українській історії. Його діяльність заклала основи для формування української національної ідентичності та державності.

