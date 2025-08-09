Цю страву охоче їли козаки, але зараз її мало хто наважиться спробувати (фото)

За козацьким звичаєм треба було одразу з’їсти все, що було наготовано

Деяку їжу з минулого зараз рідко можна зустріти у раціоні українців. Наші предки полюбляли дуже незвичні для сучасної людини страви — наприклад, свинячу голову.

В раціоні козаків переважали крупи, зернові та риба. М'ясні страви зазвичай готували до свят. Козаки їли разом, їжу готували тричі на день у великих казанах на відкритому вогні.

Свиняча голова с хроном — одна з найулюбленіших страв козаків

Для цієї страви брали цілу свинячу голову. Її мили та чистили. Далі свинячу голову варили, доки вона не стане м'якою. Подавали свинячу голову з соусом з хріну.

Свиняча голова

Свиняча голова з хроном відома ще з "Енеїди"

"Свинячу голову до хрону" споживали козаки в "Енеїді" Івана Котляревського. Цю страву досі пам’ятають і готують на Дніпровщині. На приготування свинячої голови треба витратити близько десяти годин. Мало хто зараз погодиться стільки часу витратити на готування, та й продукт не надто популярний. Проте для тих, хто захоче спробувати справжні козацьку страву, портал Shuba опублікував рецепт.

Навіть донести її до дому, і то непроста задача

