Унікальний костел, який оздоблював сам Пінзель, перетворюється на руїни: що сталося з унікальною пам'яткою (фото)

Ірина Мазуренко
У Львівській області гине костел з унікальними розписами

У селі Годовиця на Львівщині стоїть костел Всіх Святих, якому майже 300 років. Храм побудували в 1751-1758 роках, але зараз він швидко руйнується через відсутність даху.

Цей костел, який вважається однією з найцінніших пам’яток барокової архітектури в Україні, створювали справжні майстри своєї справи. Архітектором був відомий Бернард Меретин, а скульптурні роботи виконав геніальний Йоган Георг Пінзель. Про це пише онлайн-журнал для мандрівників ukrainian_travels.

Унікальні розписи зникають назавжди

Інтер'єр костелу вражає ілюзіоністськими розписами. Їх автором вважають художника Олександра Ролінського. Ці фрески створюють неймовірний візуальний ефект.

Зараз розписи швидко псуються, бо Дощ та сніг потрапляють всередину храму. Втім, фотографії не передають справжньої краси цих творінь.

Костел побудований у стилі бароко. Меретин створив справжній архітектурний шедевр. Будівництво тривало сім років.

У 1974 році храм ще був цілим, проте за п'ятдесят років він перетворився на руїни. Без термінової реставрації пам'ятка може зникнути назавжди.

