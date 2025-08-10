Унікальний костел, який оздоблював сам Пінзель, перетворюється на руїни: що сталося з унікальною пам'яткою (фото)

У Львівській області гине костел з унікальними розписами

У селі Годовиця на Львівщині стоїть костел Всіх Святих, якому майже 300 років. Храм побудували в 1751-1758 роках, але зараз він швидко руйнується через відсутність даху.

Цей костел, який вважається однією з найцінніших пам’яток барокової архітектури в Україні, створювали справжні майстри своєї справи. Архітектором був відомий Бернард Меретин, а скульптурні роботи виконав геніальний Йоган Георг Пінзель. Про це пише онлайн-журнал для мандрівників ukrainian_travels.

Унікальні розписи зникають назавжди

Костел Всіх Святих у Годовиці

Інтер'єр костелу вражає ілюзіоністськими розписами. Їх автором вважають художника Олександра Ролінського. Ці фрески створюють неймовірний візуальний ефект.

Барокова пам'ятка потребує порятунку

Зараз розписи швидко псуються, бо Дощ та сніг потрапляють всередину храму. Втім, фотографії не передають справжньої краси цих творінь.

Шедевр Меретина та Пінзеля руйнується

Барокова архітектура у стилі Меретина

Храм має унікальні розписи XVIII століття

Костел побудований у стилі бароко. Меретин створив справжній архітектурний шедевр. Будівництво тривало сім років.

Барокова архітектура Львівщини

У 1974 році храм ще був цілим, проте за п'ятдесят років він перетворився на руїни. Без термінової реставрації пам'ятка може зникнути назавжди.

Пам'ятка доби бароко в Україні

Історична будівля села Годовиця

Руйнування барокової пам'ятки

Архітектурна спадщина XVIII століття

Занедбана пам'ятка на Львівщині

Хрест руйнується

Костел стоїть без даху, на ньому ростуть дерева

Унікальна спадщина Годовиці

Костел у критичному стані

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що через ракетний удар постраждав відомий костел у Києві.