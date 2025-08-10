Кислий "шедевр" радянської кухні: що зараз рідко готують на кухні

Цю страву точно не всі полюбляли

У радянські часи існувала страва, яка була досить поширена, хоч і не завжди користувалася великою любов’ю серед усіх членів родини. Цей суп був простим, ситним і доступним — його готували майже в кожному домі.

Мовиться про капусняк — суп на основі капусти. Його найчастіше готували в холодну пору року, коли потрібно було зігрітись гарячою їжею, як нагадує "Телеграф".

Капусняк

Капусняк готували з квашеної капусти, свинини або яловичини, картоплі, моркви та цибулі. Іноді додавали копчені ребра або кістки для наваристого бульйону. Основою була кисленька капуста, що надавала супу особливого смаку. Страву варили на повільному вогні, щоб всі інгредієнти добре розм’якли, а аромати змішалися. Капусняк мав насичений жовтувато-коричневий колір і подавався гарячим, часто з ложкою сметани та чорним хлібом.

Як готують капусняк

