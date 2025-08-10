Вас легко і непомітно можуть "розвести" просто на касі: що варто перевіряти перед оплатою
-
-
Ви можете взяти один товар, а заплатити як за два
Покупці навіть і не здогадуються, як їх можуть хитро обдурити в магазині. Це може відбутись всюди — через цінники, акції й навіть, якщо ви вже оплачуєте товар на касі.
Одна з найпоширеніших хитрих схем — це подвійне сканування товарів, особливо коли у вас багато продуктів у кошику. Про це з'ясував "Телеграф".
Як це працює?
Касир навмисно сканує один і той самий товар двічі або навіть кілька разів поспіль, особливо якщо ви не уважно стежите за процесом. Через поспіх або відволікання покупець може не помітити зайву позицію в чеку, і в результаті платить за зайві товари, яких насправді немає.
Ця схема добре працює у великих супермаркетах, де на касі багато покупців і касиру важко контролювати кожен товар. Тож краще одразу уважно перевіряти чек як перед оплатою, так і після неї. І не варто соромитися вимагати повторного перегляду товарів, якщо щось здається підозрілим.
