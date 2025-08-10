Рус

Природа створила справжній витвір мистецтва: яку унікальну рослину продає квітковий магазин

Марина Бондаренко
Квітковий магазин продає унікальну рослину
Квітковий магазин продає унікальну рослину. Фото Колаж "Телеграфу"

В Україні є чарівна квітка

В Україні з’явилась унікальна можливість придбати рідкісну орхідею. Її унікальність в тому, що квітки схожі на дівчинку, що танцює.

Ця маленька квітка відразу привертає увагу своїм незвичайним виглядом: жовта "спідниця" і чорне "тільце" роблять її схожою на маленьку танцівницю. Квітку можна побачити на відео магазину "Flora_city" в Facebook.

Що варто знати про орхідею

Орхідея — це тропічна рослина, яка росте переважно в Південній та Центральній Америці, зокрема в тропічних лісах Бразилії, Перу і Венесуели. В природі вона зустрічається на деревних гілках, адже є епіфітом — рослиною, що росте на інших рослинах, але не паразитує, а просто використовує їх як опору.

Ця рослина невелика за розміром, але дуже декоративна. В домашніх умовах вона потребує світла, але не прямого сонця, а також помірної вологості. Правильний догляд допоможе зберегти її квітнення та красу.

Які кольори орхідеї не бувають природними

Орхідеї, зазвичай, мають такі кольори — від білого, кремового, жовтого, рожевого, червоного, фіолетового, до темно-коричневого та майже чорного.

Однак є ті, яких точно не буває в природі:

  • Чисто синій. Сині орхідеї, які можна побачити у продажу, зазвичай фарбують або генетично модифікують.
  • Яскраво-помаранчевий. Чистий яскраво-помаранчевий колір рідко буває природним для орхідей.
  • Яскраво-зелений. Орхідеї з повністю яскраво-зеленими квітами в природі не зустрічаються, хоча можуть бути зеленуваті відтінки.
  • Чисто чорний. Майже повністю чорних орхідей у природі немає, є дуже темні фіолетові або коричневі відтінки, які здаються майже чорними.
Який вигляд має крашена орхідея
Крашена орхідея

